Erste Schätzungen: AMD (Advanced Micro Devices) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 42 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,61 USD. Dies würde einem Zuwachs von 198,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem AMD (Advanced Micro Devices) 0,540 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll AMD (Advanced Micro Devices) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 11,29 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 41 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 46,95 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 52 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,49 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,65 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 50 Analysten von durchschnittlich 50,09 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 34,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at