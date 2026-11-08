Amentum Holdings Aktie

Amentum Holdings ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40PX2 / ISIN: US0239391016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Amentum legt Quartalsergebnis vor

Amentum lädt voraussichtlich am 23.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,658 USD aus. Im letzten Jahr hatte Amentum einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie eingefahren.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,93 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Amentum für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,70 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,45 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,270 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,91 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 14,39 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amentum Holdings Inc When Issued

mehr Nachrichten

Analysen zu Amentum Holdings Inc When Issued

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amentum Holdings Inc When Issued 18,86 0,21% Amentum Holdings Inc When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:37 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08:42 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen