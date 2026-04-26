Amentum Holdings Aktie
WKN DE: A40PX2 / ISIN: US0239391016
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26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amentum vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Amentum wird voraussichtlich am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,574 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Amentum noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,65 Prozent auf 3,47 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Amentum noch 3,49 Milliarden USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,41 USD, gegenüber 0,270 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 14,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,39 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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