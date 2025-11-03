Erste Schätzungen: Amer Sports legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amer Sports präsentiert voraussichtlich am 18.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,248 USD aus. Im letzten Jahr hatte Amer Sports einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Amer Sports 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,70 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 25,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Amer Sports 1,35 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,835 USD, gegenüber 0,140 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 6,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at