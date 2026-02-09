Erste Schätzungen: Amer Sports präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amer Sports gibt voraussichtlich am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,278 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,99 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 21,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,64 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,908 USD je Aktie, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 6,44 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 5,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at