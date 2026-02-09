Amer Sports Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A400P6 / ISIN: KYG0260P1028
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amer Sports präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Amer Sports gibt voraussichtlich am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,278 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,99 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 21,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,64 Milliarden USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,908 USD je Aktie, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 6,44 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 5,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amer Sports Incorporation Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Amer Sports präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Erste Schätzungen: Amer Sports legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
18.08.25
|Ausblick: Amer Sports präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Amer Sports Incorporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Amer Sports Incorporation Registered Shs
|37,51
|4,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.