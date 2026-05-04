Amer Sports Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A400P6 / ISIN: KYG0260P1028

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04.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Amer Sports stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amer Sports wird voraussichtlich am 19.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,302 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,83 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 24,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,20 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,760 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 7,76 Milliarden USD, gegenüber 6,57 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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