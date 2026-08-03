Erste Schätzungen: Amer Sports verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Amer Sports wird voraussichtlich am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,102 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 240,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,54 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 24,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD, gegenüber 0,760 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 8,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,57 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at