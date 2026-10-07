Amerant Ba a Aktie

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WKN DE: A2PMA9 / ISIN: US0235761014

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Amerant Ba A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amerant Ba A wird sich voraussichtlich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,568 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,350 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Amerant Ba A in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 38,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 103,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 168,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,19 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,26 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 406,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 654,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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