Amerant Ba a Aktie
WKN DE: A2PMA9 / ISIN: US0235761014
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amerant Ba A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Amerant Ba A lädt voraussichtlich am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,435 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 100,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 38,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Amerant Ba A einen Umsatz von 164,0 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,06 USD, gegenüber 1,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 415,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 654,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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