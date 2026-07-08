Amerant Ba a Aktie
WKN DE: A2PMA9 / ISIN: US0235761014
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amerant Ba A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Amerant Ba A wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,393 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,550 USD erwirtschaftet worden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 98,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 41,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 168,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,81 USD je Aktie, gegenüber 1,26 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 397,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 654,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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