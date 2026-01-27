Erste Schätzungen: Ameren gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ameren wird sich voraussichtlich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,767 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,770 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,84 Milliarden USD gegenüber 1,94 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,01 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 4,42 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 8,65 Milliarden USD, gegenüber 7,62 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at