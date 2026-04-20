Erste Schätzungen: Ameren stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ameren lädt voraussichtlich am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,15 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ameren noch 1,07 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,26 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 7,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,10 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,35 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,09 Milliarden USD, gegenüber 8,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at