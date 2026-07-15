Ameren Aktie
WKN: 911535 / ISIN: US0236081024
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ameren vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ameren wird sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,07 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ameren noch 1,01 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,27 Milliarden USD gegenüber 2,22 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,38 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,35 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,18 Milliarden USD, gegenüber 8,80 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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