Erste Schätzungen: Ameresco A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ameresco A präsentiert voraussichtlich am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,254 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 3,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 518,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 500,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,812 USD, gegenüber 1,07 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 1,91 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,77 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at