Erste Schätzungen: Ameresco A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ameresco A veröffentlicht voraussichtlich am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ameresco A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,278 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ameresco A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,86 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 362,9 Millionen USD im Vergleich zu 352,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,830 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,10 Milliarden USD, gegenüber 1,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at