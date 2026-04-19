Ameresc a Aktie
WKN DE: A1C2FD / ISIN: US02361E1082
|
19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ameresco A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ameresco A veröffentlicht voraussichtlich am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ameresco A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,278 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ameresco A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,86 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 362,9 Millionen USD im Vergleich zu 352,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,830 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,10 Milliarden USD, gegenüber 1,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ameresco Inc (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Ameresco A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
01.03.26
|Ausblick: Ameresco A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.02.26
|Erste Schätzungen: Ameresco A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Ameresco A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Ameresco A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Ameresco Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|Ameresco Inc (A)
|22,00
|4,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.