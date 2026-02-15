Erste Schätzungen: Ameresco A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ameresco A veröffentlicht voraussichtlich am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,327 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 556,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 532,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,802 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 1,91 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at