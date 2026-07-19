Erste Schätzungen: Ameresco A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ameresco A wird voraussichtlich am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,198 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ameresco A ein EPS von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 472,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ameresco A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 465,2 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,13 USD aus. Im Vorjahr waren 0,830 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 2,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at