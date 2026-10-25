Ameresc a Aktie

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WKN DE: A1C2FD / ISIN: US02361E1082

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25.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ameresco A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ameresco A präsentiert in der voraussichtlich am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,573 USD. Dies würde einem Zuwachs von 63,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ameresco A 0,350 USD je Aktie vermeldete.

Ameresco A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 572,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 526,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,25 USD, gegenüber 0,830 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 2,13 Milliarden USD im Vergleich zu 1,93 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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