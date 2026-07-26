Erste Schätzungen: America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert lädt voraussichtlich am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,110 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,350 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 15,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 24,3 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 20,5 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,510 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,520 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 83,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 85,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at