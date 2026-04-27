America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert Aktie

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHHW / ISIN: US02364V2060

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert wird voraussichtlich am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,220 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 22,5 Millionen USD – ein Minus von 13,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert 26,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,520 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 93,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 85,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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