American Airlines Aktie

American Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ausblick auf Quartalsbilanz 07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: American Airlines stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: American Airlines stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für American Airlines in Aussicht.

American Airlines wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

21 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,338 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll American Airlines in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 16,19 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 13,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,641 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,170 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 63,31 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 54,63 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Airlines Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu American Airlines Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Airlines Inc 11,46 -0,47% American Airlines Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Wall Street schwächer erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen