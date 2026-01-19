American Assets Trust Aktie
WKN DE: A1H59V / ISIN: US0240131047
19.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: American Assets Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
American Assets Trust stellt voraussichtlich am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,080 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 113,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei American Assets Trust für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 108,7 Millionen USD aus.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,380 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,940 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 432,6 Millionen USD, gegenüber 457,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu American Assets Trust Inc.
