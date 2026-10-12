American Assets Trust Aktie
WKN DE: A1H59V / ISIN: US0240131047
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: American Assets Trust stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
American Assets Trust wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,100 USD aus. Im letzten Jahr hatte American Assets Trust einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent auf 111,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie, gegenüber 0,920 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 443,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 480,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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