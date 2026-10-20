American Bitcoin a Aktie

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WKN DE: A42FGM / ISIN: US02462A2033

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: American Bitcoin A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

American Bitcoin A wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,060 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 15,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 74,1 Millionen USD gegenüber 64,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,168 USD, gegenüber -2,540 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 291,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 185,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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