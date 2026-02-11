Erste Schätzungen: American Bitcoin gewährt Anlegern Blick in die Bücher

American Bitcoin lässt sich voraussichtlich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird American Bitcoin die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass American Bitcoin für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,015 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 79,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1968,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte American Bitcoin einen Umsatz von 3,9 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,035 USD, gegenüber -2,550 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 166,6 Millionen USD im Vergleich zu 20,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at