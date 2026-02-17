Erste Schätzungen: American Eagle Outfitters legt Quartalsergebnis vor

American Eagle Outfitters lädt voraussichtlich am 04.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,715 USD je Aktie gegenüber 0,540 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,60 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei American Eagle Outfitters für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,74 Milliarden USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,38 USD, gegenüber 1,68 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 5,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,33 Milliarden USD generiert wurden.

