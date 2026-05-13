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13.05.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: American Eagle Outfitters verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
American Eagle Outfitters wird voraussichtlich am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,115 USD je Aktie gegenüber -0,360 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll American Eagle Outfitters 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,18 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte American Eagle Outfitters 1,09 Milliarden USD umsetzen können.
Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,77 USD je Aktie, gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 5,78 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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