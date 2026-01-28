Erste Schätzungen: American Electric Power vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

American Electric Power lässt sich voraussichtlich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird American Electric Power die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD gegenüber 1,24 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,89 Milliarden USD – ein Plus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Electric Power 4,70 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,91 USD aus, während im Fiskalvorjahr 5,58 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 21,39 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 19,92 Milliarden USD.

