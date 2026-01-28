American Electric Power Aktie

American Electric Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850222 / ISIN: US0255371017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: American Electric Power vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

American Electric Power lässt sich voraussichtlich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird American Electric Power die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD gegenüber 1,24 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,89 Milliarden USD – ein Plus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Electric Power 4,70 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,91 USD aus, während im Fiskalvorjahr 5,58 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 21,39 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 19,92 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Electric Power Co. Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu American Electric Power Co. Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Electric Power Co. Inc. 99,60 0,00% American Electric Power Co. Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen