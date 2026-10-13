Erste Schätzungen: American Electric Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

American Electric Power gibt voraussichtlich am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 2,02 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,45 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 7,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,39 USD, gegenüber 6,66 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 23,43 Milliarden USD im Vergleich zu 21,78 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at