Erste Schätzungen: American Electric Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

American Electric Technologies wird voraussichtlich am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,051 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei American Electric Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 20,1 Millionen USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,009 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,250 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 75,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 73,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at