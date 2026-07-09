American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|Erwartungen im Überblick
|
09.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: American Express präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
American Express lädt voraussichtlich am 24.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
24 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,40 USD aus. Im letzten Jahr hatte American Express einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 21 Analysten eine Verringerung von 1,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 19,69 Milliarden USD gegenüber 19,93 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,71 USD, wohingegen im Vorjahr noch 15,38 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 79,54 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 80,48 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Express Co.
|
09.07.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09.07.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
09.07.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
08.07.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
08.07.26