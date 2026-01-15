Erste Schätzungen: American Express präsentiert Quartalsergebnisse

American Express veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

American Express wird voraussichtlich am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass American Express im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,54 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,04 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll American Express nach den Prognosen von 20 Analysten im Schnitt 18,92 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,21 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 26 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,41 USD im Vergleich zu 14,01 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 72,16 Milliarden USD, gegenüber 74,19 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

