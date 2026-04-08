Erste Schätzungen: American Express stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die kommende American Express-Bilanz.

American Express wird voraussichtlich am 23.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 21 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,00 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte American Express noch 3,64 USD je Aktie eingenommen.

19 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 18,61 Milliarden USD gegenüber 18,95 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,79 Prozent.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 17,56 USD je Aktie, gegenüber 15,38 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 79,10 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 80,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at