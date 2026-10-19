Erste Schätzungen: American Financial Group präsentiert Quartalsergebnisse

American Financial Group wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,80 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 47,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,58 USD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,40 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,60 USD je Aktie, gegenüber 10,08 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 7,71 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 8,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at