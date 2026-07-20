American Financial Group Aktie
WKN: 894969 / ISIN: US0259321042
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: American Financial Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
American Financial Group wird sich voraussichtlich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
8 Analysten schätzen, dass American Financial Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,32 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,85 Milliarden USD gegenüber 1,93 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11,65 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 10,08 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 7,60 Milliarden USD, gegenüber 8,12 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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