19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: American Financial Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

American Financial Group stellt voraussichtlich am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,26 USD je Aktie gegenüber 3,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 15,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,81 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,89 USD, gegenüber 10,57 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 7,19 Milliarden USD im Vergleich zu 8,28 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

