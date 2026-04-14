Erste Schätzungen: American Financial Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

American Financial Group präsentiert voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,84 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 6,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,72 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,09 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 10,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,58 Milliarden USD, gegenüber 8,12 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at