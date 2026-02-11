American Healthcare REIT Aktie
WKN DE: A3E3SP / ISIN: US3981823038
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: American Healthcare REIT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
American Healthcare REIT lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,155 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei American Healthcare REIT noch ein Verlust pro Aktie von -0,210 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 12,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 609,5 Millionen USD gegenüber 542,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,512 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,290 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 2,26 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
