American Healthcare REIT Aktie
WKN DE: A3E3SP / ISIN: US3981823038
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: American Healthcare REIT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
American Healthcare REIT wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,137 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.
American Healthcare REIT soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 645,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 542,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,571 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,420 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 2,65 Milliarden USD, gegenüber 2,26 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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