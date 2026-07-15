Erste Schätzungen: American Homes 4 Rent (A) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

American Homes 4 Rent (A) lässt sich voraussichtlich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird American Homes 4 Rent (A) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,180 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,28 Prozent auf 466,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 460,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,883 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,18 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,90 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,87 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at