American Homes 4 Rent Aktie

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WKN DE: A1W3P0 / ISIN: US02665T3068

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: American Homes 4 Rent (A) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

American Homes 4 Rent (A) wird voraussichtlich am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen, dass American Homes 4 Rent (A) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,184 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 488,7 Millionen USD gegenüber 482,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,91 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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