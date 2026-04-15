Erste Schätzungen: American International Group (AIG) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

American International Group (AIG) wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Gewinn von 1,89 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,16 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,03 Milliarden USD – ein Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American International Group (AIG) 6,78 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,83 USD, gegenüber 5,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 29,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,78 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at