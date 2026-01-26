Erste Schätzungen: American International Group (AIG) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

American International Group (AIG) wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,90 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 32,87 Prozent erhöht. Damals waren 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,18 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei American International Group (AIG) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,91 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,04 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,170 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 27,21 Milliarden USD, gegenüber 27,25 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at