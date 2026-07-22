Erste Schätzungen: American International Group (AIG) legt Quartalsergebnis vor

American International Group (AIG) präsentiert in der voraussichtlich am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,25 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,09 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,43 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 29,22 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 26,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at