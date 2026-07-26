American Aktie
WKN DE: A0M613 / ISIN: US02913V1035
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26.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: American präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
American wird voraussichtlich am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,358 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,020 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,98 Prozent auf 170,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte American noch 162,8 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,55 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 691,2 Millionen USD, gegenüber 648,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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