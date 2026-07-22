Erste Schätzungen: American States Water präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

American States Water wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,915 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 163,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei American States Water für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 171,7 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,64 USD, gegenüber 3,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 707,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 658,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at