American
WKN DE: A0M613 / ISIN: US02913V1035
|
25.02.2026
Erste Schätzungen: American stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
American wird voraussichtlich am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,447 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 151,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 164,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,550 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 642,3 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 624,6 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
