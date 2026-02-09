Erste Schätzungen: American Tower mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

American Tower präsentiert in der voraussichtlich am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,48 USD. Das entspräche einer Verringerung von 43,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,62 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll American Tower in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,43 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 2,69 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,12 USD, gegenüber 4,82 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 10,59 Milliarden USD im Vergleich zu 10,13 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at