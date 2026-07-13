Erste Schätzungen: American Tower stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

American Tower veröffentlicht voraussichtlich am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

15 Analysten schätzen, dass American Tower für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,56 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,70 Milliarden USD – ein Plus von 2,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Tower 2,63 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,40 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,94 Milliarden USD, gegenüber 10,64 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at