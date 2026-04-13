American Tower Aktie
WKN DE: A1JRLA / ISIN: US03027X1000
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: American Tower zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
American Tower wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden.
17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,56 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei American Tower für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,65 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,48 USD, gegenüber 5,40 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 10,80 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,64 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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